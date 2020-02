++ A.Mittal: legale, non lasciamo Ilva, passi avanti ++

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - "Non mi risulta". Così l'avvocato Ferdinando Emanuele, uno dei legali di ArcelorMittal, ha risposto a chi gli ha chiesto, prima dell'udienza in Tribunale a Milano, se il gruppo franco indiano sia intenzionato a lasciare l'Ilva, come è trapelato in questi giorni anche durante la fase di trattative. Nella negoziazione coi commissari, anzi, ha aggiunto, "sono stati fatti significativi passi avanti rispetto all'altra volta", ossia l'udienza del 20 dicembre, "e la soluzione negoziale resta la migliore". (ANSA).