Puglia: 1.130 case popolari da costruire

(ANSA) - BARI, 4 FEB - Sono 1.130 i nuovi alloggi pubblici che la Regione Puglia, attraverso le Arca (le Agenzie regionali per la casa e l'abitare), realizzerà su tutto il territorio, di cui 760 già in fase di avvio o completamento. Complessivamente, negli ultimi quattro anni sono stati investiti 260 milioni per la riduzione del disagio abitativo. I dati sono stati presentati in una conferenza stampa a Bari dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e dall'assessore regionale all'Urbanistica, Alfonso Pisicchio.

Nel luglio 2017 sono stati stanziati 103 milioni per il recupero, efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche su 1.870 alloggi già esistenti: gli interventi hanno riguardato 884 case nelle province di Bari e Bat, 404 nel Foggiano, 172 nel Tarantino, 143 nel Brindisino e 267 nel Leccese. Sono stati inoltre ristrutturati circa 5mila appartamenti di edilizia popolare. A dicembre 2019 è stato approvato il programma Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia per il fabbisogno nei comuni. (ANSA).