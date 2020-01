Pop.Bari:pm,banca in dissesto ma a M.Jacobini compenso 3 mln

(ANSA) - BARI, 31 GEN - Marco Jacobini nel 2018 avrebbe percepito redditi per oltre 3 milioni di euro da Banca Popolare di Bari, di cui era presidente e amministratore di fatto. E' uno dei particolari che emergono dall'indagine sulla presunta malagestione dell'istituto di credito barese, riportati nell'ordinanza di arresti domiciliari per tre persone, tra le quali Marco Jacobini e suo figlio Gianluca, e di interdizione per l'ex ad Vincenzo De Bustis Figarola.

Negli atti, con riferimento ai 3 milioni di euro percepiti dall'ex presidente, si parla di importo "smisurato soprattutto con riferimento alle funzioni svolte all'interno della Banca e se rapportato alla situazione di grave dissesto patrimoniale della banca". Si ricorda anche che quel compenso è anche oggetto di una delle contestazioni di ostacolo alla vigilanza di Banca d'Italia, tuttavia non riconosciuta dal gip in quando "condotta meramente omissiva, non accompagnata da alcun mezzo di natura fraudolenta". (ANSA).