Pop.Bari: testimone, Jacobini governava banca con lo sguardo

(ANSA) - BARI, 31 GEN - "Marco Jacobini governava la banca con lo sguardo". E' una delle rivelazioni fatte agli inquirenti della Procura di Bari che indagano sulla malagestione della Popolare di Bari da Benedetto Maggi (vice responsabile della Direzione Crediti). Sentito il 17 dicembre 2019, il testimone ha spiegato "l'attuale potere di fatto della famiglia Jacobini".

Stralci delle sue dichiarazioni sono riportati nell'ordinanza di arresti domiciliari notificata oggi a Marco e Gianluca Jacobini.

"Appare evidente - si legge negli atti - che la struttura della banca è ancora sottoposta al controllo di fatto della famiglia Jacobini. Appare pertanto necessario e urgente impedire che tale potere illecito impedisca il risanamento della Banca con i devastanti effetti sull'economia meridionale. In particolare il potere di fatto della struttura imprenditoriale impedirebbe l'emersione dei dati contabili necessari per identificare le cifra necessarie per il risanamento della banca". (ANSA).