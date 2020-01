Manifestò da solo per clima, premiato

(ANSA) - BARI, 23 GEN - "Questo premio per me è molto importante e quindi vorrei dedicarlo a tutti i ragazzi che con coraggio e partecipazione manifestano per il clima". Sono le parole di Potito Ruggiero, il 12enne di Stornarella (Foggia) che il 28 settembre scorso manifestò da solo nella piazza della sua città per il Fridays For Future con una torta farcita provocatoriamente di plastica, premiato oggi dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con la scultura "Radice di Puglia". La cerimonia di premiazione è avvenuta nell'ambito del Forum regionale "Agire per il clima", finalizzato alla redazione del piano strategico Puglia 2030 sulle strategie per lo sviluppo sostenibile della Regione.

"Potito ha ricevuto questo premio dalla Puglia intera, non solo dal presidente, per la sua determinazione", ha detto Emiliano. (ANSA).