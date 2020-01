Calcio: Lecce; arriva dal Cagliari il centrocampista Deiola

(ANSA) - LECCE, 10 GEN - Il centrocampista Alessandro Deiola è un nuovo giocatore del Lecce. Il calciatore, proveniente dal Cagliari, arriva nel Salento con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della società sarda. Deiola, che si è già sottoposto alle rituali visite mediche, si è aggregato al gruppo ed ha svolto il suo primo allenamento agli ordini di mister Liverani. Il centrocampista sardo, che ha scelto il 14 come numero di maglia, sarà presentato alla stampa domattina allo stadio di Via del Mare.

Nella giornata di oggi, inoltre, la società salentina ha ceduto in prestito biennale all'Empoli il difensore Riccardo Fiamozzi.

