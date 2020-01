Bomba in nuovo campo sportivo nel barese

(ANSA) - BARI, 08 GEN - Una bomba ha distrutto gli spogliatoi del centro sportivo di Cellamare (Bari) che era stato inaugurato appena un anno fa dopo lavori costati 380mila euro. Lo ha reso noto il sindaco Gianluca Vurchio, che in un post su facebook si rivolge agli attentatori scrivendo: "Voi non spegnete il sorriso e la forza di questa comunità, siete soltanto dei balordi. Voi non spegnerete la forza di questa comunità, perché noi saremo più forti e vinceremo contro ogni forma di violenza e di illegalità. Noi saremo più forti di voi". "I campetti di viale Olimpia sono stati realizzati con i fondi del bando periferie della Città Metropolitana di Bari - scrive ancora - la bomba "manda così in frantumi i desideri e sogni di tanti ragazzi e bambini che frequentano quei campetti, assieme alle Associazioni Sportive". Lo scorso dicembre al primo cittadino fu recapitata una lettera di minacce: "Ti consigliamo di non fare tanto il rispettoso della legalità. Hai capito male su come funzionano le cose. A Cellamare, non puoi comandare tu".