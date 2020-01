Fucilate contro auto ex sindaco Ostuni

(ANSA) - OSTUNI (BRINDISI), 4 GEN - Secondo attentato intimidatorio contro l'ex sindaco di Ostuni, Domenico Tanzarella, già vice presidente della Provincia di Brindisi e attualmente consigliere comunale di opposizione. Tanzarella è anche presidente della squadra di basket della cittadina del Brindisino che milita nel campionato di serie C Gold. Due colpi di fucile sono stati sparati la scorsa notte contro la sua autovettura. Sull'episodio indagano i poliziotti del commissariato di Ostuni. I fatti si sono verificati in contrada Santo Magno, dove risiede Tanzarella (che si trova in vacanza), dove era parcheggiata l'autovettura. Sono stati i vicini a segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine.

Nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre scorsi, un altro attentato era stato compiuto contro lo stesso Tanzarella: le fucilate erano state indirizzate contro l'auto del politico e contro la porta d'ingresso della sua abitazione.