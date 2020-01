A.Mittal: cade rotolo acciaio, no feriti

(ANSA) - TARANTO, 03 GEN - La rottura delle funi di un carroponte ha provocato la caduta del bozzello e del coils (rotolo d'acciaio) nel reparto Fna/2 (Finitura nastri) dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto. L'incidente è avvenuto stamattina e non ha provocato alcuna conseguenza per gli operai.

Lo rende noto Francesco Brigati della segreteria Fiom Cgil e coordinatore Rsu Fiom dello stabilimento, sottolineando che "l'ennesimo incidente avrebbe potuto avere risvolti drammatici se lo stesso coils non fosse finito tra gli altri rotoli presenti nel capannone".