Puglia, raddoppiati casi influenza bimbi

(ANSA) - BARI, 02 GEN - Nella 51esima settimana del 2019, quella da 16 al 22 dicembre, sono quasi raddoppiati i casi di influenza in Puglia tra i bambini dai 0 e 4 anni. Cresce la curva epidemica, l'incidenza tra i bimbi ha superato i 9 casi ogni mille assistiti ed è la più elevata nel Sud Italia. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino Influnet, la rete dei medici "sentinella", pubblicato dal ministero della Salute. Nel resto della popolazione pugliese, l'incidenza si mantiene su livelli bassi: 3,89 casi ogni mille assistiti nella fascia tra i 5 e i 14 anni; 1,97 casi ogni mille assistiti tra i 15 e i 64 anni; 1,14 casi ogni mille nella fascia di età oltre i 65 anni.

In Puglia, complessivamente, l'incidenza dell'influenza è complessivamente ancora sotto il livello di guardia, 2,28 casi ogni mille assistiti, fatta eccezione per i bambini. Infatti, nella settimana dal 16 al 22 dicembre, gli assistiti sono stati oltre 103mila, ma i virus influenzali sono stati accertati in 235 casi, quasi tutti bambini entro i 4 anni.