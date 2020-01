Bellanova, a gennaio cabina regia vino

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Entro gennaio ci sarà l'insediamento presso il Mipaaf della Cabina di regia sul vino ed è già attivo il Gruppo di lavoro sulla semplificazione. La conferma arriva dalla Ministra alle politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, oggi in visita ad alcune aziende dell'agroalimentare nel territorio di Nardò (Salento), da Masseria Cornula a Schola Sarmenti, Cantine Bonsegna, Oleificio Cooperativo Riforma Fondiaria di Nardò. "Ancora una volta - ha detto Bellanova - rilevo fondamentale la conoscenza diretta delle nostre realtà agricole e agroalimentari. Nel Mezzogiorno soprattutto, agricoltura e agroalimentare possono rappresentare straordinarie leve di futuro e, se sostenute da accorte e lungimiranti politiche, la risposta a quel bisogno occupazionale di qualità che le nuove generazioni esprimono". "Che si parli di vino, di olio, di ortofrutta o di agricoltura multifunzionale, il bisogno che le aziende esprimono è praticamente lo stesso - ha aggiunto la ministra - una nuova centralità dell'agricoltura nel nostro Paese sostenuta da adeguate politiche con particolare attenzione alle filiere, alla catena del valore, alla promozione e valorizzazione dei nostri prodotti sulle nostre tavole, sugli scaffali della Grande distribuzione, nel resto del mondo. Tutti temi su cui siamo impegnati - conclude - Lo confermano le risorse che con la Legge di bilancio mettiamo a disposizione del settore, oltre 600 milioni, e la platea delle misure che attiviamo, lungo alcune parole chiave: nuove generazioni, donne, filiere, investimenti, innovazione, internazionalizzazione, export, promozione del made in Italy nel mondo su cui stiamo già lavorando e che già in questo mese ci vedrà impegnati in alcuni tra i più importanti appuntamenti internazionali". (ANSA).