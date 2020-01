Tre attentati a negozi nel Foggiano

(ANSA) - FOGGIA, 1 GEN - Tre attentati ad attività commerciali del Foggiano la notte di San Silvestro: due incendi dolosi in altrettanti bar di Foggia e una bomba, che ha devastato il centro estetico Malisy di Apricena.

Il bar Veronik alla periferia di Foggia è stato colpito dopo le 23: forzata una porta posteriore, è stato appiccato un incendio che ha anche provocato un'esplosione, che ha divelto la saracinesca. Distrutte le telecamere interne al bar, i Carabinieri acquisiranno le immagini della zona. Dopo la mezzanotte, è toccato al New Generation Café in via Alessandro Volta, a pochi passi dal centro e la polizia ha acquisito le immagini dell'area. Entrambi i titolari hanno detto di non aver mai ricevuto minacce o estorsioni. Ad Apricena, poco prima delle 23, fa sapere il sindaco Antonio Potenza dal profilo Fb del Comune, si è udito un boato: "pensavamo fosse un petardo", dirà poi all'Ansa. L'esplosione ha danneggiato ingresso, arredi e attrezzature. I Carabinieri qui hanno acquisito immagini sia del locale che della zona.

Inoltre, un ordigno di medio potenziale è stato fatto esplodere la notte di San Silvestro davanti a una tabaccheria di Taranto, all'angolo tra via Dante e via Nettuno. La deflagrazione ha divelto parte della saracinesca, infranto la vetrata d'ingresso e causato danni ad alcuni arredi. Non risultano feriti. Sono intervenuti Vigili del fuoco, artificieri e agenti delle squadre Volante e Mobile della Questura, che hanno avviato le indagini. (ANSA).