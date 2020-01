Botti: almeno 5 feriti in Puglia

(ANSA) - BARI, 1 GEN - Finito Capodanno, si apprende che sono almeno 5 le persone rimaste ferite in Puglia per colpa di petardi. E due sono ragazzini: un bambino di 9 anni di Taranto ha riportato ustioni di primo grado al volto e di secondo grado alla mano e al braccio. Un 12enne ha poi raccolto un petardo inesploso mentre giocava con gli amici a Francavilla Fontana, ma gli è esploso in mano e ha perso la falange del dito medio della mano sinistra.

Inoltre, un giovane di Canosa di Puglia è stato ferito a un occhio e nel pomeriggio di ieri è stato medicato all'ospedale di Taranto un uomo di 45 anni per ustioni di primo grado alla mano destra, per un petardo che stava maneggiando; è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. A Carapelle (Foggia), un uomo di 43 anni, titolare di un bar, ha riportato alla gamba e al naso abrasioni guaribili in qualche giorno, quando ha tentato di allontanare con un calcio un petardo che, lanciato all'interno del locale, è poi esploso proprio durante quel gesto. L'uomo non ha sporto denuncia. (ANSA).