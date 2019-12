Ferrovie: Decaro, su Alta velocità Sud è scollato da Paese

(ANSA) - BARI, 17 DIC - "Oggi al convegno, alla presenza del ministro e dell'ad di Rfi, ho detto che c'è uno scollamento tra il Nord e il Sud del nostro Paese, rispetto all'Alta velocità.

Noi non avremo l'Alta velocità, avremo l'Alta capacità nel 2026, ma avevamo sperato nella comunicazione fatta da Trenitalia sull'attivazione finalmente di un treno diretto tra Bari e Napoli". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, a margine del convegno 'Puglia in treno.

Infrastrutture, mobilità e lavoro'. "Purtroppo quell'inaugurazione (prevista il 9 dicembre, ndr) non c'è stata - ha evidenziato Decaro - nonostante fosse un semplice Intercity, e oggi il ministro ci ha confermato che è slittato". "Questa tratta dovrebbe essere inaugurata l'8 marzo - ha aggiunto - per noi è importante collegare queste due città per fare degli scambi dal punto di vista commerciale ed economico, ma anche dal punto di vista turistico".(SEGUE).