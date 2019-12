Lecce: Liverani, a Brescia con forza e personalità

(ANSA) - LECCE, 13 DIC - Tra squalifiche e infortuni il tecnico del Lecce ormai è abituato. Fabio Liverani, alla vigilia della gara del Rigamonti contro il Brescia, ha dovuto fare la conta delle defezioni. Oltre a Mancosu e Meccariello, infortunati di lungo corso, il giudice sportivo ha fermato Lucioni e Petriccione. Assenze a parte, il tecnico romano riesce a trovare il modo di essere più sereno: "Nel reparto avanzato, dove eravamo in difficoltà a livello numerico nelle ultime uscite - commenta -, stiamo meglio. Falco e Farias hanno fatto una settimana piena di lavoro, anche se non hanno ancora i novanta minuti nelle gambe. Rientra Lapadula, dopo le due giornate di squalifica, e avanti stiamo apposto così". Una gara dai punti molto pesanti in ottica salvezza. L'allenatore giallorosso indica la strada per venirne a capo: "Affronteremo, come successo contro il Genoa, una squadra che sta dietro di noi e farà la partita della vita per cercare di tirarci giù. Da parte nostra dovremo avere forza, personalità e intelligenza: con il Brescia sarà una battaglia, una gara vera e maschia".

