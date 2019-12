Calcio: Lapadula, il gruppo è la nostra vera forza

(ANSA) - LECCE, 11 DIC - Smaltita la sosta forzata dovuta alle due giornate di squalifica per il burrascoso finale della gara contro il Cagliari, Gianluca Lapadula, centravanti del Lecce, è pronto a riprendersi una maglia da titolare. "Dopo questo stop forzato di due giornate - sottolinea il calciatore - riparto dalle quattro reti consecutive realizzate in campionato.

Fortunatamente ho giocato in Coppa Italia e questo mi ha permesso di non spezzare il ritmo gara. Comunque anche senza di me la squadra ha ottenuto ottimi risultati, come la vittoria a Firenze e il pareggio con il Genoa".

Sabato i giallorossi saranno di scena a Brescia, gara dai punti pesanti in chiave salvezza, con le solite defezioni tra infortuni e squalifiche, come quelle di Petriccione e Lucioni: "Sono due giocatori molto importanti per noi - dice Lapadula - ma, come ho sempre sostenuto, la nostra vera forza è il gruppo, e sono sicuro che chi scenderà in campo giocherà alla grande".

