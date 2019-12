Regione:candidato c.destra,Fitto in pole

(ANSA) - BARI, 09 DIC - La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sarà a Bari il 16 dicembre (Fiera del Levante, ore 15,30) e nell'occasione - confermano all'ANSA diverse fonti politiche regionali - verrà ufficializzato il nome del candidato alla presidenza della Regione Puglia per il centrodestra. Le stesse fonti confermano che il 'papabile' è l'europarlamentare Raffaele Fitto.

La settimana scorsa, c'è stato un incontro tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi durante il quale è stato deciso che la scelta del candidato in Puglia e nelle Marche spetta a Fratelli d'Italia. Raffaele Fitto, 50 anni, è stato già presidente della Regione Puglia dal 2000 al 2005 e ministro per gli Affari regionali nel governo Berlusconi dal 2008 al 2011.