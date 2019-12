Pandev prima magia poi 'rosso', Lecce-Genoa pari show

(ANSA) - LECCE, 08 DIC - Lecce e Genoa pari e patta ma dopo 90' show. Termina 2-2 la sfida aperitivo tra salentini e liguri, un punto a testa che alla fine potrebbe non servire a nessuno.

Succede di tutto in una sfida dalle tantissime emozioni, con due gol per tempo e due rossi per i liguri che finiscono in nove. Il Genoa avanti di due reti grazie ad un portentoso Pandev (eurogol e rigore procurato), Liverani azzecca i cambi nella ripresa e il Lecce recupera con Falco (altro gol da applausi) e Tabanelli.

Gli ospiti restano in nove per i doppi gialli di Agudelo e Pandev, entrambi salteranno il derby della Lanterna. Un punto ciascuno, il Lecce sale a 15, e cerca ancora la prima vittoria casalinga; il Genoa, che dopo i primi 45' sperava nel colpo grosso, resta in piena zona retrocessione con 11 punti. (ANSA).