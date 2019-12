Teatri: sindaco Bari, finalmente diciamo bentornato Piccinni

(ANSA) - BARI, 05 DIC - "Finalmente possiamo dire 'bentornato Piccinni'. Questo è il teatro di tutti i baresi e lo apriamo per i baresi e con i baresi in questa due giorni, una maratona di 24 ore aperta alla città. Un ringraziamento va ai funzionari, ai tecnici del Comune, ai professionisti, ai progettisti, alle maestranze e ai restauratori che hanno lavorato tanti anni per arrivare a questo momento. Dedico questa serata a loro e a tutti i baresi". Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, aprendo con voce commossa la serata di inaugurazione del restaurato teatro Piccinni.

Guardando il palco reale, che ospita 48 cittadini sorteggiati, Decaro lo ha definito un "simbolo". "In questa città - ha detto il sindaco - non ci sono re e regine ma gli unici sovrani sono i cittadini e credo che la cultura e lo spettacolo e l'arte non si devono inchinare a nessuno se non al pubblico, come accadrà qui".(ANSA).