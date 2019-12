Sanità: Maugeri apre Bari, Irccs al Sud

(ANSA) - BARI, 5 DIC - Inaugurato oggi a Bari il nuovo Irccs Maugeri, Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico per la medicina riabilitativa, riferimento all'avanguardia nel Mezzogiorno.

Sette piani dotati di wi fi, di cui tre interrati, 230 posti letto, centrale di monitoraggio collegata h24 con 64 pazienti, carrelli di somministrazione delle terapie informatizzate collegati alle cartelle cliniche, quattro palestre digitalizzate, laboratori di genetica e analisi del movimento: sono alcune caratteristiche della nuova struttura degli Istituti Clinici Scientifici 'Maugeri', che ospita pneumologia, cardiologia, neurologia riabilitativa, rieducazione e riabilitazione funzionale. Al taglio del nastro con il dg Paolo Migliavacca, il direttore scientifico Mario Melazzini e il direttore di Bari Mauro Carone, hanno partecipato il sindaco Antonio Decaro, il governatore Michele Emiliano, il vescovo mons.Francesco Cacucci. Per l'acquisto, spesi 18 milioni, poi 7,5 di riqualificazione, per 30 milioni di investimento complessivo. (ANSA).