Concerto per 'Terra Santa' ad Altamura

(ANSA) - BARI, 4 DIC - 'Pellegrini di Pace e di Speranza-Concerto pro Terra Santa' è l'evento che si svolgerà domani, giovedì 5 dicembre alle ore 20.30, nel Teatro Saverio Mercadante di Altamura (Bari). L'iniziativa è promossa dall'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (delegazione di Acquaviva delle Fonti-Santeramo in Colle), e organizzato con la Sezione Bari Alta Murgia, in collaborazione con l'Istituzione Concertistica Orchestrale Magna Grecia e il Festival Opera de Mari. Sul palco si esibiranno il pianista Benedetto Lupo, il soprano Natalizia Carone e l'Orchestra Ico della Magna Grecia diretta dal maestro Giuseppe Bini. Il programma musicale sarà interamente dedicato a Beethoven, con la Scena e Aria "Ah! Perfido" Op.65 e la Settima Sinfonia Op.92, e a Mozart, con il sublime Concerto per pianoforte e orchestra n.23 K.488.(ANSA).