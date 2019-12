Mafia nigeriana: Dda Bari, pizzo su elemosina mendicanti

(ANSA) - BARI, 3 DIC - Dai mendicanti loro connazionali, i mafiosi nigeriani arrestati oggi dalla Polizia di Bari, pretendevano il 'pizzo' per l'occupazione delle postazioni davanti ai supermercati di Bari e provincia con canoni mensili o ricariche telefoniche. È una delle attività illecite documentate nell'inchiesta della Dda di Bari che ha portato all'arresto di 32 cittadini nigeriani, appartenenti a due distinte gang cultiste, "propaggini - hanno spiegato gli inquirenti della Dda - delle storiche confraternite nigeriane nate negli anni '70 in ambienti universitari". Le due gang erano strutturate in forma verticistica e militare, "contraddistinte da ferocia e spietatezza".

Sono stati accertati - è stato detto dagli inquirenti - "casi di inaudita violenza nei confronti di coloro che non accettavano di aderire alle confraternite o che non ne rispettavano le regole. Le vittime hanno raccontato agli investigatori di veri e propri pestaggi, frustate, pugni, calci e bastonate con l'utilizzo di spranghe, mazze e cocci di bottiglia".

Dall'inchiesta è emersa anche la convivenza pacifica, senza collaborazioni criminali, con i clan mafiosi baresi. "I due gruppi nigeriani - dice la Dda - hanno dimostrato di possedere una struttura rudimentale quanto ai mezzi adoperati, ma solidissima dal punto di vista della ideologia, della organizzazione e dei reati da perseguire, senza cercare in alcun modo aderenze con le mafie locali, dando prova, quanto allo sfruttamento della prostituzione, di supremazia anche nei confronti delle bande composte da albanesi e rumeni". (ANSA).