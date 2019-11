Calcio: Lecce; Petriccione, con la Fiorentina sfida speciale

(ANSA) - LECCE, 28 NOV - "Dispiace per il pareggio interno ottenuto contro il Cagliari. Anche sotto di due reti abbiamo continuato a giocare e volevamo vincere, contro una squadra che ha segnato sempre con grande continuità. Dà fastidio non essere riusciti ancora a ottenere i tre punti davanti ai nostri tifosi: continuiamo a fare ottime prestazioni, ma forse è necessario avere ancora più fame per conquistare la prima vittoria casalinga". A parlare è Jacopo Petriccione, centrocampista del Lecce, divenuto ormai un elemento fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico Fabio Liverani.

Archiviato il rocambolesco pareggio interno contro il Cagliari, ora testa e gambe alla Fiorentina, squadra che rievoca piacevoli ricordi al calciatore: "A Firenze ho trascorso tre anni con la Primavera e se sabato avrò la possibilità di scendere in campo al Franchi sarà una bella emozione", ammette Petriccione. Impegno fondamentale anche in prospettiva di classifica: "Finora abbiamo ottenuto 11 punti, e mancano ancora diverse gare alla fine del girone d'andata. Pensiamo gara dopo gara e non firmerei per fissare una quota al giro di boa", conclude il giallorosso. (ANSA).