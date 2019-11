Casillo, srl per sviluppo sostenibile

(ANSA) - CORATO (BARI), 25 NOV - Il Gruppo Casillo potenzia l'investimento nei cambiamenti necessari allo sviluppo sostenibile, con una srl dal difficile nome 'ESDIGIS4U', tratto dall'acronimo inglese 'SDGs' che definisce gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile secondo i 17 Obiettivi Onu. Costituita a ottobre, la srl ha ora un piano industriale approvato per i prossimi due esercizi, con risorse interne al gruppo per gli investimenti, e la squadra che affiancherà il presidente Pasquale Casillo e l'ad Francesco Sperandini.

La srl si occuperà di analizzare e ispirare gli investimenti del Gruppo, leader mondiale nell'acquisto, trasformazione e commercializzazione del grano, quasi due miliardi di euro di fatturato 2018 (1,984 mln), in crescita del 26%, in 14 impianti.

Ogni iniziativa della srl, fa sapere la società, "è considerata in funzione dei 17 SDGs: 'A quale Obiettivo stiamo rispondendo? Con quale esito? Con quale portata?'. Una mancata risposta positiva a queste domande fermerà l'iniziativa della srl, pur se profittevole.