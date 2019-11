Migranti: due morti nel Foggiano, identificata altra vittima

(ANSA) - BORGO MEZZANONE (FOGGIA), 24 NOV - È stato identificato anche il secondo migrante morto intossicato a seguito delle esalazioni di monossido di carbonio partite da un braciere. Si chiamava Emmanuel Elimhingbel, nigeriano di 37 anni senza fissa dimora, incensurato, titolare di permesso di soggiorno temporaneo. L'altra vittima, era Elvis Bakendaka, 37 anni, camerunense senza fissa dimora, incensurato, irregolare in Italia. L'incidente è avvenuto ieri sera in un casolare abbandonato non lontano dal ghetto di Borgo Mezzanone, l'insediamento abusivo sorto accanto al Cara, il Centro richiedenti asilo politico nel Foggiano. Le autorità dei Paesi di provenienza sono state informate per le comunicazioni alle rispettive famiglie. (ANSA).