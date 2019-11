Zingaretti, segnali positivi su A.Mittal

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Non bisogna permettere in alcun modo che Arcelor se ne vada, in queste ore ci sono segnali positivi, si riapre un dialogo, secondo me insistendo così si può risolvere. L'Italia non deve dividersi anche sull'Ilva". Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti al Maurizio Costanzo Show che andrà in onda domani sera su Canale 5.