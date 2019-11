Natale: Luminarie d'Artista a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 18 NOV - Per Natale a Taranto arrivano le "luminarie d'artista", dal 22 novembre al 6 gennaio per le vie del Borgo e le vie commerciali più importanti della città, accompagnando l'appuntamento culturale "MA.MI (Mari e Miti)", che punta a "coinvolgere i tarantini di ogni età, ridargli orgoglio e speranza", sottolinea il Comune in una nota. Sullo sfondo la difficile crisi dell'Ilva. "Sono momenti difficili - commenta il sindaco Rinaldo Melucci - sarà un Natale di riflessioni importanti sulle nostre radici e le nostre potenzialità. Ugualmente, non vogliamo far mancare del tutto il senso della festa e di una comunità che si stringe ai più piccoli, di una città che reagisce alle avversità e guarda con coraggio al futuro". "In questo momento difficile - aggiunge l'assessore alla cultura Fabiano Marti - abbiamo deciso di donare alla città un'atmosfera natalizia sobria senza dimenticare però quanta importanza rivestono questi giorni per i bambini, veri protagonisti del Natale e del cambiamento della nostra città". (ANSA).