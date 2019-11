Incendiata ambulanza Cri a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 16 NOV - Nella notte tra il 12 e il 13 novembre è stata incendiata a Taranto un'ambulanza in servizio 118 della Croce Rossa Italiana nel parcheggio della sede dell'Associazione. Lo rende noto Anna Fiore, presidente del Comitato CRI di Taranto, che conta circa 900 volontari, dicendosi "sgomenta e incredula". Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco e la Polizia, che avviato le indagini per stabilire le responsabilità. Dai primi accertamenti, pare si tratti di un incendio doloso. "Non solo si spara sulla Croce Rossa - ha commentato sui social della CRI il presidente nazionale Francesco Rocca - ma si incendiano mezzi che salvano vite, anche quelle di chi chi ha compiuto il gesto infame: questo il paradosso. Nessuna violenza fermerà i volontari del Comitato di Taranto dal rappresentare un'Italia che aiuta".