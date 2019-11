Matera: inaugurata la nuova stazione Fal

(ANSA) - POTENZA, 13 NOV - "Un luogo di passaggio, ma anche di sosta e incontro". Così l'architetto Stefano Boeri presenta la nuova stazione di Matera centrale delle Fal (Ferrovie appulo lucane) che è stata inaugurata stamani nella Capitale europea della Cultura 2019. Situata in piazza della Visitazione, la nuova stazione "costituisce - è spiegato in un comunicato diffuso dalle Fal - una cerniera tra la città vecchia, la città costruita nel dopoguerra e quella contemporanea che si è consolidata in tempi più recenti".