Ex Ilva: Conte, governo non corre rischi

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 13 NOV - "Ma cosa dice mai...il governo rischia di cadere? Suvvia...su questa sfida il governo rischia di cadere? Ma scherziamo?". Così il premier Giuseppe Conte sollecitato dai giornalisti a Camerino (Macerata) a proposito della vicenda dell'ex Ilva. In merito, Conte ha riferito di aver accordato un differimento all'inizio della settimana prossima per il consiglio dei ministri in programma per domani, a causa di impegni istituzionali di alcuni ministri.