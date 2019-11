Primarie: Gentile-Amati sfidano Emiliano

(ANSA) - BARI, 09 NOV - Elena Gentile con 8.499 firme raccolte e Fabiano Amati (21.039 firme) sono ufficialmente gli sfidanti del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alle primarie del centrosinistra. Dal verbale della commissione dei garanti, non risulta esserci invece la candidatura del sociologo Leonardo Palmisano: lo scrittore non ha consegnato entro le 18, tempo limite fissato dal regolamento, le 5mila firme necessarie. Alla competizione elettorale interna alla coalizione di centrosinistra per scegliere il candidato unico alle Regionali del 2020, quindi, sono ammessi, oltre ad Emiliano, Gentile e Amati, entrambi del Partito democratico. Le primarie si svolgeranno la seconda domenica di gennaio 2020.

(ANSA).