A.Mittal:Di Maio, obbligarli a restare

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Stiamo riparlando di Ilva perchè Arcelor Mittal si sta rimangiando l'accordo". Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso del forum ANSA. "La vecchia cordata non esiste più dobbiamo obbligare Arcelor Mittal a restare a Taranto", sostiene Di Maio, per il quale "può succedere che un imprenditore sbagli i calcoli ma gli oneri vanno fatti rispettare, le cambiali non vanno fatte pagare allo Stato ma rimangono alle imprese".