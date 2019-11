In auto con 51 kg marijuana, due arresti

(ANSA) - BARI, 7 NOV - Militari della Guardia di finanza hanno sequestrato 51 chili di marijuana e due litri di olio di hashish che erano trasportati in auto da un uomo e una donna della provincia di Roma che sono stati arrestati. Personale della Tenenza di Mola di Bari ha intercettato l'auto che viaggiava a velocità sostenuta sulla strada statale statale 16.

Quando l'auto è stata fermata, le due persone a bordo si sono dimostrate nervose e non hanno saputo spiegare le ragioni del loro viaggio in Puglia. Per questo i militari hanno deciso di perquisire la vettura, scoprendo che nel bagagliaio erano nascosti 30 involucri rivestiti di cellophane, contenenti complessivamente 51 chilogrammi di marijuana suddivisa in 30 panetti, e due lattine in plastica con l'olio di hashish che viene utilizzato quale additivo alla marijuana per aumentarne gli effetti psicoattivi. Gli stupefacenti, l'auto, tre telefoni cellulari e denaro sono stati sequestrati. La droga, se immessa nel mercato, avrebbero fruttato circa 500mila euro.