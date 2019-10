Donna uccisa nel Foggiano,era minacciata

(ANSA) - ORTA NOVA (FOGGIA), 28 OTT - Una donna, Filomena Bruno, di 53 anni, è stata uccisa a coltellate poco fa ad Orta Nova, nel Foggiano. Il delitto è stato compiuto in via Diaz. Si tratterebbe - secondo fonti dei carabinieri - della stessa donna che sabato sera è stata minacciata con una pistola dall'ex genero in un bar del comune foggiano. Gli investigatori stanno cercando l'uomo per accertare un suo eventuale coinvolgimento.