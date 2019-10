Quintali di uva e olive rubati in Puglia

(ANSA) - BARI, 26 OTT - "Centinaia di quintali di olive e uva da tavola" vengono rubati nella notte in Puglia e gli agricoltori si stanno organizzando "in ronde notturne e diurne" per fermare i malviventi che con i vari furti provocano un danno da "300 milioni di euro l'anno". Lo denuncia Coldiretti Puglia che ha già "scritto ai prefetti di tutta la regione e al governatore Michele Emiliano" chiedendo "la convocazione urgente di un incontro per circoscrivere le aree a maggior rischio e organizzare controlli delle forze dell'ordine più massicci e mirati". Coldiretti parla di "clima da far west nelle campagne" e sottolinea che "in queste ore sta raccogliendo le ennesime segnalazioni di furti di olive e uva da tavola nelle province di Bari e BAT (Barletta-Andria-Trani), con particolare intensità a Palo del Colle, Bitonto, Andria e Rutigliano".