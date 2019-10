Xylella:Bellanova,emergenza è questione nazionale,ora azione

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - L'emergenza che ha colpito e in parte compromesso questo territorio "è una questione nazionale ed europea, non solo territoriale. Al pari di emergenze che in questo momento stanno assediando altre zone del territorio nazionale" e adesso "è il tempo di agire". "Io e la squadra ministeriale siamo a completa disposizione, le risorse ci sono".

Così la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, al termine dell'incontro oggi a Lecce con le associazioni della rappresentanza agricola, alimentare, sindacale nella sede del Distretto agroalimentare di qualità jonico-salentino.

"È quello che ho detto ai miei colleghi europei nell' informale a Helsinki di due settimane fa e nel corso dei bilaterali ed è quello che ribadirò anche settimana prossima in Lussemburgo", ha sottolineato la ministra.

Ricucitura del paesaggio, rigenerazione e rilancio dell'economia olivicola pugliese, sostegno agli investimenti produttivi, tutela del reddito di imprese e lavoratori, innovazione e ricerca, agricoltura per le nuove generazioni: questi alcuni dei temi affrontati da Bellanova. Un momento importante di ascolto e confronto, l'ha definito Bellanova, successivo a quello con le rappresentanze nazionali tenutosi a Roma, utile a definire anche la scala di priorità su cui intervenire fin da subito.

E a proposito di Europa, Teresa Bellanova ha precisato: "Non un tavolo sarà disertato, è l'impegno che ho assunto e a cui non intendo derogare. L'agricoltura nazionale e mediterranea si difende così, non con i proclami scellerati che hanno devastato le relazioni con i nostri partner europei e indebolito la nostra autorevolezza. Il mio metodo è preciso: meglio una dichiarazione in meno e un risultato in più". Chiari anche gli obiettivi: "No ai tagli di bilancio sulla Pac, semplificazione delle norme, riequilibrio della dotazione per l'Italia, rafforzamento degli interventi settoriali salvaguardando ruolo e competenze delle Regioni". (ANSA).