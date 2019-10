Calcio: Atalanta-Lecce 3-1

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - L'Atalanta batte 3-1 il Lecce e conserva il terzo posto in classifica prima della sosta grazie alle reti di Zapata, Gomez e Gosens. Pareggiano le due romane, con la Roma frenata sull'1-1 dal Cagliari - e polemiche finali per una rete annullata a Kalinic - e la Lazio che nonostante la doppietta di Immobile, capocannoniere con sette reti, non va oltre il 2-2 a Bologna.