Tir tampona pullman in A14, un ferito

(ANSA) - ANCONA, 5 OTT - Incidente stradale nelle prima ore di oggi nel tratto marchigiano dell'autostrada A14. Intorno alle 3 un autotreno ha tamponato un pullman di linea pugliese sulla carreggiata sud, tra i caselli di Montemarciano e Ancona Nord all'altezza dell'area di servizio Esino ovest. Sul luogo la polizia stradale e i vigili del fuoco. Una persona ha riportato contusioni non gravi. Il traffico è stato fatto passare temporaneamente nella piazzola dell'area di servizio per effettuare la rimozione dei mezzi pesati da pare di ditte specializzate. I passeggeri hanno proseguito il viaggio su mezzi sostitutivi. Sul luogo la polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno messo l'area in sicurezza.