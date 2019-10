Adp, transito Bari-Brindisi al +10,3%

(ANSA) - BARI, 5 OTT - Nei primi nove mesi del 2019 i passeggeri in arrivo e in partenza dagli aeroporti di Bari e Brindisi sono stati 6.330.000. Lo comunica Aeroporti di Puglia (Adp), precisando che su base annua l'aeroporto del capoluogo pugliese ha accolto più di 4,2 milioni di passeggeri, e quello di Brindisi oltre 2 milioni. Circa 600mila i passeggeri in più nei due aeroporti, pari a una percentuale del +10,3% rispetto al 2018. La linea internazionale, con 2,5 milioni di passeggeri, cresce del 19,4% rispetto ai nove mesi dell'anno precedente.

Positivo anche il dato del traffico nazionale che con 3,7 milioni di passeggeri si attesta a un +5%. "I nostri aeroporti - commenta il presidente di Adp, Tiziano Onesti - registrano un significativo incremento di collegamenti (nazionali e internazionali) e passeggeri. Siamo orgogliosi".