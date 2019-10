Los Zuluagas e The Mayor'Best Pitch Ids'

(ANSA) - BARI, 4 OTT - "Si è conclusa a Bari la 13/a edizione di 'Italian Doc Screenings 2019', realizzata con il supporto di Apulia Film Commssion e Mibact, che quest'anno ha registrato una grande adesione di autori e produttori italiani e pugliesi e dei principali broadcasters internazionali, con una presenza significativa di Rai che ha attivamente lavorato al fianco dei produttori indipendenti italiani con l'obiettivo di gettare le basi per strutturare co-produzioni internazionali di documentari italiani. Il Premio Best Pitch IDS 2019 è andato, ex aequo, a Los Zuluagas di Flavia Montini, e a The Mayor di Piergiorgio Curzi e Sabika Shah Povia". Lo sottolineano gli organizzatori in una nota in cui la presidente di 'Doc/it Associazione Documentaristi Italiani', Claudia Pampinella, evidenzia che "il successo della 13/a edizione di 'IDS' conferma che anche quest'anno l'evento ha assolto alla sua funzione di mercato internazionale dell'audiovisivo, creato per agevolare la produzione dei documentari italiani".