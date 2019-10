Lecce:Lucioni,a Bergamo serve attenzione

(ANSA) - LECCE, 3 OTT - "Credo che prima di dire se una gara sia proibitiva o meno, é necessario analizzarla nel suo complesso. Domenica affronteremo l'Atalanta, formazione più avanti di noi, un gruppo che lavora assieme da diversi anni e anche in questo inizio di stagione sta confermando di essere una squadra fortissima". A parlare è Fabio Lucioni, difensore del Lecce, a pochi giorni dalla sfida sul campo dei bergamaschi. Una gara proibitiva sulla carta, ma gli ultimi due risultati lontano dal Via del Mare lasciano ben sperare. "Dovremo mettere in campo la determinazione vista a Torino e Ferrara - prosegue Lucioni.

Sarà necessario alzare l'asticella dell'attenzione, cercando di essere corti e aggressivi per non concedere loro il tempo di una giocata, soprattutto nei nostri venticinque metri. Siamo in una fase di crescita, il mio auspicio è raggiungere la forma ottimale quanto prima. Questo è un campionato che non ti aspetta".