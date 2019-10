Sanità: Decaro, con nuovo Pronto soccorso restituita dignità

(ANSA) - BARI, 1 OTT - "Oggi inauguriamo una nuova struttura, di grande qualità estetica funzionale che ridurrà sicuramente i tempi di attesa e migliorerà il percorso di emergenza per i pazienti, restituendo loro in primo luogo la dignità. Quando sono iniziati i lavori per il nuovo Pronto soccorso, mi ha colpito molto una frase del direttore che sottolineò come la prima cosa che avrebbero fatto sarebbe stata togliere il vetro antiproiettile, un modo per 'aprire' fisicamente il pronto soccorso ai pazienti, a dimostrazione del fatto che quanti nel Pronto soccorso lavorano quotidianamente sono lì proprio per i pazienti". Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, partecipando questa mattina alla inaugurazione del novo pronto soccorso del Policlinico.

"Questo luogo non è solo il Pronto soccorso - ha detto - questo è un luogo di cura, di formazione, una sorta di città nella città e qui, grazie ad una sinergia istituzionale che non si è mai interrotta nel tempo, continueremo a lavorare, ciascuno per le proprie competenze, per trasformare il Policlinico in un'area a verde, ben servita dal trasporto pubblico grazie alla nuova stazione delle FAL, con un parcheggio multipiano - il Polipark - che abbiamo acquistato e che oggi ci consente di poter pensare di togliere le auto dall'interno del Policlinico".

"Altre novità importanti - ha detto ancora - riguardano l'imminente apertura di una tavola calda, la realizzazione di un nuovo accesso al Pronto soccorso dall'altro lato della recinzione e, finalmente, l'istituzione di un CUP unico tra Policlinico e ASL all'interno dell'ex Centrale del Latte, che il Comune ha messo a disposizione della ASL. Credo che tutti questi passaggi dimostrino in maniera efficace che quando le istituzioni lavorano insieme per un obiettivo comune i risultati arrivano, e sono a beneficio di tutta la comunità".(ANSA).