'Mònde', festa del cinema sui cammini

(ANSA) - BARI, 1 OTT - Ha per titolo 'Mònde', nome che si rifà al termine dialettale con cui è chiamato Monte Sant'Angelo e che rimanda anche ad una dimensione internazionale, la 'Festa del Cinema sui Cammini" il festival dedicato al viaggio curato da Luciano Toriello in programma dal 10 al 13 ottobre sul Gargano. La manifestazione, ospitata circa un mese fa al Festival di Venezia, è stata presentata oggi a Bari.

"Si tratta di una sfida - ha detto l'assessore della Regione Puglia Loredana Capone - perché con una finalità sociologica vuole raccontare attraverso documentari e film la vita dei luoghi" e Monte Sant'Angelo diventa meta e punto di partenza di ogni viaggio. "Questo festival - ha continuato Capone - ha tre finalità, promuovere il territorio e Monte Sant'Angelo, città con due siti Unesco; puntare ad un cinema che entri in relazione con i luoghi in forma innovativa per interagire con i turisti, e infine promuovere il 'cammino', gli itinerari che per secoli hanno guidato i pellegrini".