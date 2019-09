Clima: a Foggia studenti in piazza per Friday for future

(ANSA) - FOGGIA, 27 SET - Con i volti dipinti di verde e di blu, e tanti striscioni colorati, anche gli studenti foggiani delle scuole medie e superiori sono scesi in piazza questa mattina per protestare contro i cambiamenti climatici nell'ambito del Friday for future. In duemila, secondo gli organizzatori, attraversano le vie della città. Alcuni studenti hanno scritto sulle proprie braccia: "Se devo morire, voglio farlo in un mondo pulito". I ragazzi si sono radunati in piazza Italia scandendo lo slogan "Se ci bloccano il futuro noi blocchiamo la città. Scendi giù, scendi giù manifesta pure tu". "Siamo qui per il nostro futuro - spiegano i manifestanti - siamo la generazione più a rischio".(ANSA).