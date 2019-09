Tumori: Dileo sarà a sostegno della Lilt

(ANSA) - POTENZA, 25 SET - La "Dileo Pietro", azienda che produce "prodotti da forno con origini nel 1663 ad Altamura e con sede a Matera, supporterà per un anno la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) nelle attività finalizzate alla prevenzione primaria oncologica".

Lo ha annunciato la stessa società, spiegando che "la partnership è stata annunciata a Roma al Ministero della Salute nel corso della conferenza stampa di presentazione di 'Lilt for women - nastro rosa 2019', campagna che ha l'obiettivo di sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno e di informarle sugli stili di vita salutari da adottare e sui controlli da effettuare". "Da tempo le nostre scelte aziendali - ha spiegato il presidente della Dileo Pietro, Francesco Altieri - sono ispirate da alcune istanze salutistiche in linea con i trend contemporanei e da valori che riescono a far rivivere 'tutto il buono di una volta': tradizione, genuinità, artigianalità, semplicità".