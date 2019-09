A Taranto teatro con 28 posti in 28 mq

(ANSA) - TARANTO, 24 SET - Ha creato un teatro in un vecchio locale commerciale, sfruttandone ogni centimetro e arrivando alla capienza massima: ventotto spettatori in ventotto metri quadri. Nasce a Taranto "Teatrominimo" che sarà inaugurato il prossimo 3 ottobre. In un unico ambiente, posti a sedere per il pubblico, palco e camerino per gli artisti, regia e botteghino, ma anche guardaroba, servizi igienici, bar e libreria. La scommessa è dell'attore e autore Stefano Zizzi che, nella sua città, ha scelto di far nascere un luogo speciale, in cui possano avere spazio soprattutto i progetti inediti.

"Ciò che sicuramente lo differenzia da altri - spiega in una nota - è che è un ambiente disegnato da chi si occupa di teatro.

Da diciotto anni, nel mio caso". Una casa per l'arte, interamente progettata da un artista e aperta a chiunque abbia un progetto valido da proporre. Minimi, oltre gli spazi, sono anche i costi dei biglietti (10 euro inclusa consumazione) o di abbonamento (si parte da 20 euro per tre spettacoli).