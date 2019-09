Sindaci metropolitani riuniti a Bari

(ANSA) - BARI, 20 SET - "Dall'esperienza dei nostri territori vogliamo portare al governo le nostre proposte e contemporaneamente chiediamo il rifinanziamento degli strumenti che hanno funzionato come il Pon Metro e il piano delle periferie (che ci era stato scippato e poi abbiamo recuperato) e che hanno permesso in tante città di fare una ricucitura che non è solo solo urbanistica ma anche sociale". Lo ha detto il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, parlando con i giornalisti in apertura della riunione del coordinamento dei sindaci delle città Metropolitane a Bari. Alla riunione, che è presieduta dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, partecipano i sindaci di Roma, Virginia Raggi, Torino, Chiara Appendino, Palermo, Leoluca Orlando, Venezia, Luigi Brugnaro, Bologna, Virginio Merola, Cagliari, Paolo Truzzu, Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, la vicesindaca metropolitana di Milano, Arianna Censi e il vicesindaco metropolitano di Genova, Carlo Bagnasco. E' previsto l'arrivo del ministro Francesco Boccia.