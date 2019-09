Xylella:Bellanova, investimenti

(ANSA) - ROMA, 19 SET - E' un appello a far squadra per fronteggiare l'emergenza xylella fastidiosa quello lanciato dal ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova nella riunione di coordinamento, svoltasi oggi al Parlamentino del dicastero di via XX Settembre, con la partecipazione anche del sottosegretario alle Politiche Agricole Giuseppe L'Abbate.

Secondo quanto apprende l'ANSA, nell'incontro di carattere tecnico a porte chiuse, il ministro ha detto "dobbiamo trovare soluzione condivise, puntando ad accelerare gli investimenti per rilanciare le aree colpite. Dobbiamo mettere alle spalle le polemiche per superare il problema. Ricucire un paesaggio così colpito - ha sottolineato Bellanova - è vitale, ma dobbiamo anche assicurare serietà nel contenimento della fitopatologia.

Il tema non è solo italiano, ma europeo. Mi farò perciò promotrice di un dialogo continuativo con Bruxelles. E ricerca e innovazione saranno al centro dell'impegno politico".