Presentato nuovo Frecciargento 700

(ANSA) - BARI, 19 SET - Partirà da Milano il 29 settembre (alle 15.35) verso Bari il nuovo Frecciargento 700 di Trenitalia dedicato alla linea Adriatica. Il giorno dopo il treno partirà da Bari in direzione Nord alle 5.32. Il Frecciargento è stato presentato oggi nella stazione centrale del capoluogo pugliese: migliorerà collegamenti e servizi fra la Puglia, le località della linea Adriatica, Milano, Torino e Venezia, sostituendo le corse ora fatte dai Frecciabianca e offrendo ai viaggiatori maggiore comfort e più servizi a bordo.

Un'ulteriore attenzione - è stato detto - per chi sceglie il treno da e per la Puglia che può contare ogni giorno su oltre 17mila posti a disposizione sulla rotta tra Milano, Bologna e Bari con 20 Frecce, 10 InterCity e sei InterCity Notte. Entrambi i treni manterranno tutte le fermate dei Frecciabianca.

L'introduzione dei Frecciargento 700 è parte di un più ampio piano di upgrade dei collegamenti sulla linea Adriatica. Entro il primo semestre del 2020 ci saranno 17 nuovi convogli. (ANSA).