Regionali:Emiliano,no passo indietro

(ANSA) - BARI, 16 SET - "Assolutamente no, io sono il presidente della Regione Puglia e mi faccio da parte solo se non mi rieleggono i cittadini". Così il governatore pugliese Michele Emiliano ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se fosse disponibile ad un passo indietro per favorire anche in Puglia una alleanza civica tra Pd e M5S alle prossime Regionali.

"Non esiste proprio" ha rimarcato. "Questo - ha spiegato - hanno provato a farlo quelli del Pd prima, quindi se non ci sono riusciti loro figurati se ci possono riuscire i 5 Stelle. Io sono il presidente della Regione e me ne vado a casa quando non mi rieleggono". "Se qualcuno avesse questa idea - ha insistito - si vada alle elezioni e poi si vede come va a finire".

Rispondendo ancora ad una domanda su eventuali primarie, Emiliano ha risposto che "più che parlare di primarie, di elezioni, di candidati, dobbiamo decidere cosa fare e stabilire in che modo farlo al meglio, questo è governare. Lo si può fare anche ragionando con il Movimento 5 Stelle".